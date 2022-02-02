ДТП с участием Трухина: В «Слуге народа» после появления видео с камер патрульных заявили, что он должен выйти из партии и фракции

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что после обнародования видео с места ДТП с участием депутата Александра Трухина он должен выйти из партии.
Соответствующее заявление размещено в Telegram-канале спикера СН Юлии Палийчук.
«Мы ждали официальных и убедительных результатов расследования ДТП, на месте которого видели Александра Трухина. Но кадры с нательных полицейских камер говорят больше, чем он может сказать в свое оправдание. Считаю, что Александру Трухину не место ни во фракции, ни в партии «Слуга народа», — заявил Арахамия.
По его мнению, Трухин должен «немедленно выйти самостоятельно».
В то же время, если тот откажется выйти из политсилы, Арахамия заверил, что как только появится возможность собрать кворум (сейчас 23 депутата фракции больны коронавирусом), «такое решение все равно будет нами принято».
«Мне и моим коллегам стыдно за поведение Александра Трухина. Это точно не то, с чем мы шли на выборы и чего от нас ждут люди, голосовавшие за нас. А в других вопросах Александр Трухин должен сотрудничать со следствием, чтобы уже не нам, а обществу ответить на вопросы, касающиеся ДТП и всего того, что происходило после него», — добавил Арахамия.
- 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием Audi А8, в котором находился депутат «Слуги народа», замглавы бюджетного комитета Александр Трухин. СМИ сначала сообщали, что именно он был виновником аварии и управлял автомобилем. Впоследствии десятки изданий удалили свои новости о ДТП или отредактировали их и убрали имя нардепа.
- Всего во время аварии травмы получили шесть человек. Это пассажиры Audi A8, Ford Kuga (глава Комитета арбитров Украинской ассоциации футбола итальянец Лучано Лучи и его помощник) и Daewoo Lanos. Водитель последнего рассказал «Бабелю», что не видел, кто именно был за рулем A8. Спикер МВД Артем Шевченко только 30 августа впервые официально подтвердил, что нардеп был в автомобиле.
- Полиция считает, что автомобилем управлял не Трухин, а Виктор Склема — помощник депутата Полтавского областного совета и руководителя местного отделения «Слуги народа» Фахраддина Мухтарова, а Трухин, как и Мухтаров, был пассажиром. Сам Трухин впервые прокомментировал ДТП только 1 сентября.
- 1 февраля журналисты «Украинской правды» обнародовали видео с нагрудных камер патрульных полицейских, которые были на месте ДТП с участием депутата, а также разговор с одним из правоохранителей. Как видно на видео, вероятно, нетрезвый Трухин пытается покинуть место аварии и предлагает деньги участникам происшествия.