ДТП за участю Трухіна: У «Слузі народу» після появи відео з камер патрульних заявили, що він має вийти з партії та фракції

Очільник фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що після оприлюднення відео з місця ДТП за участю депутата Олександра Трухіна той має вийти з партії.

Відповідна заява розміщена у Telegram-каналі речниці СН Юлії Палійчук.

«Ми чекали офіційних і переконливих результатів розслідування ДТП, на місці якої бачили Олександра Трухіна. Але кадри з натільних камер поліцейських говорять більше, ніж він може сказати у своє виправдання. Вважаю, що Олександру Трухіну не місце ні у фракції, ні у партії «Слуга народу», — заявив Арахамія.

На його думку, Трухін має «негайно вийти самостійно».

Водночас, якщо той відмовиться вийти з політсили, Арахамія запевнив, що щойно з’явиться можливість зібрати кворум (наразі 23 депутати фракції хворі на коронавірус), «таке рішення однаково буде нами ухвалене».

«Мені і моїм колегам соромно за поведінку Олександра Трухіна. Це точно не те, із чим ми йшли на вибори й чого від нас чекають люди, які за нас голосували. А в інших питаннях Олександр Трухін має співпрацювати зі слідством, щоб уже не нам, а суспільству дати відповіді на запитання, які стосуються ДТП і всього того, що відбувалося після нього», — додав Арахамія.