У «Слузі народу» 23 депутати з коронавірусом. Це найвищий показник у фракції за всю пандемію

У фракції «Слуга народу» коронавірус підтверджено вже у 23 народних депутатів.

Речниця СН Юлія Палійчук повідомила, що станом на ранок 27 січня у фракції виявили ще шістьох заражених депутатів. 23 хворих — це найвищий показник у фракції за весь період пандемії.

Раніше вона повідомляла, що у Верховній Раді спостерігається тенденція до збільшення кількості хворих на COVID-19. За її інформацією, на 26 січня на коронавірус хворіли щонайменше 45 співробітників апарату парламенту.

Нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк говорив, що Рада наступного тижня піде на карантин до 15 лютого. Ініційовано нараду за участю голів фракцій та груп, на якій обговорять формат роботи парламенту наступного тижня.