Нардеп Железняк: Рада піде на карантин до 15 лютого

Верховна Рада піде на карантин до 15 лютого через велику кількість захворілих на коронавірус нардепів.

Про це написав у Telegram нардеп від «Голосу» Ярослав Железняк.

«Наступний пленарний тиждень: лише відкриття сесії, кілька голосувань та Рада йде на карантин до 15 лютого. Причина — велика кількість хворих», — написав він.

Спікер партії «Слуга народу» Юлія Палійчук повідомила, що у Верховній Раді спостерігається тенденція до збільшення кількості хворих на коронавірус. «Станом на ранок 26 січня лише серед депутатів Верховної Ради від «Слуги народу» зафіксовано 17 підтверджених випадків захворювання. Також, за нашою інформацією, на ковід хворіє 45 співробітників апарату парламенту. Щодня фіксується по 2—3 нові випадки зараження», — написала вона.

Через цю ситуацію у Верховній Раді ініційована нарада за участі голів фракцій та груп, на якій обговорять формат роботи парламенту наступного тижня.