Нардеп Железняк: Рада уйдет на карантин до 15 февраля

Верховная Рада на следующей неделе уйдет на карантин до 15 февраля из-за большого количества заболевших коронавирусом нардепов.

Об этом написал в Telegram нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк.

«Следующая пленарная неделя: только открытие сессии, несколько голосований и Рада идет на карантин до 15 февраля. Причина — большое количество заболевших», — написал он.

Спикер партии «Слуга народа» Юлия Палийчук сообщила, что в Верховной Раде наблюдается тенденция к увеличению количества заболевших коронавирусом. «По состоянию на утро 26 января только среди депутатов Верховной Рады от «Слуги народа» зафиксировано 17 подтвержденных случаев заболевания. Также, по нашей информации, ковидом болеет 45 сотрудников аппарата парламента. Каждый день фиксируется по 2—3 новых случая заражения», — написала она.

Из-за этой ситуации в Верховной Раде инициировано совещание с участием глав фракций и групп, на котором обсудят формат работы парламента на следующей неделе.