В «Слуге народа» 23 депутата с коронавирусом. Это самый высокий показатель во фракции за всю пандемию

Во фракции «Слуга народа» коронавирус подтвержден уже у 23 народных депутатов.

Спикер СН Юлия Палийчук сообщила, что по состоянию на утро 27 января во фракции выявили еще шестерых зараженных депутатов. 23 больных — это самый высокий показатель во фракции за весь период пандемии.

Ранее она сообщала, что в Верховной Раде наблюдается тенденция к увеличению количества заболевших COVID-19. По ее информации, на 26 января коронавирусом болели минимум 45 сотрудников аппарата парламента.

Нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк говорил, что Рада на следующей неделе уйдет на карантин до 15 февраля. Инициировано совещание с участием глав фракций и групп, на котором обсудят формат работы парламента на следующей неделе.