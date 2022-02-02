«Готовий скласти мандат, якщо змусить команда і ситуація». Нардеп Трухін вперше відреагував на відео з місця ДТП

«Я усвідомлюю свою політичну відповідальність і розумію рішення своїх однопартійців і колег по фракції... Якщо команда та ситуація змусить скласти мандат, я готовий понести цю відповідальність», — сказав депутат.

Народний депутат від фракції «Слуга народу» Олександр Трухін заявив, що готовий скласти депутатський мандат, якщо того вимагатимуть ситуація та його команда.

Також Трухін наголосив, що не приховує свої спроби якнайшвидше піти з місця аварії, бо «усвідомлював свій статус народного депутата і передбачав публічний резонанс, незалежно від того, винен я чи ні».

«Я не втік і не ховався з місця аварії ще до прибуття поліцейських, а хотів піти, коли вже було надано допомогу всім учасникам ДТП», — зазначив він.

Водночас Трухін запевнив, що він «щиро шкодує, що опинився в епіцентрі цього скандалу» та що йому «соромно».

«У стані шоку я дійсно наговорив багато дурниць, які в звичайному стані я не повторив би. Я хотів би вибачитися перед усіма, кого торкнулася моя реакція в шоковому стані. Я розумію, що зараз багатьох обурюють емоції та бажання приписати мені всі можливі злочини, але я не давав нікому хабара, не брав хабара, і, дякувати Богу, в результаті аварії всі залишилися живі та здорові», — додав нардеп, зауваживши, що його поведінці «навряд чи є виправдання».

Окремо Трухін заявив, що протягом останніх п'яти місяців «повною мірою співпрацював із правоохоронцями, проводив слідчі заходи, давав свідчення та надав співробітникам Державного бюро розслідувань і Національної поліції всю інформацію», і запевнив, що готовий «пройти це ще раз до завершення розслідування».