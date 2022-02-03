Комісія з обрання голови САП утретє не змогла затвердити переможця конкурсу — не було кворуму

Конкурсна комісія з відбору голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) утретє не змогла назвати імʼя переможця. Троє членів комісії не прийшли на засідання.

Про це повідомив керівник «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін.

На засіданні не зʼявилися Андрій Гуджал, який нібито перебуває у відрядженні, й Олена Бусол, причин відсутності якої глава комісії не назвала.

А Євген Соболь повідомив, що запізнюється, тому кворуму не зібрали.

Рівно шість тижнів комісія не може затвердити власні ж оцінки й оголосити переможця, хоча меморандум між Україною та Міжнародним валютним фондом передбачав обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.