Комісія з обрання голови САП утретє не змогла затвердити переможця конкурсу — не було кворуму

Конкурсна комісія з відбору голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) утретє не змогла назвати імʼя переможця. Троє членів комісії не прийшли на засідання.
Про це повідомив керівник «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін.
На засіданні не зʼявилися Андрій Гуджал, який нібито перебуває у відрядженні, й Олена Бусол, причин відсутності якої глава комісії не назвала.
А Євген Соболь повідомив, що запізнюється, тому кворуму не зібрали.
Рівно шість тижнів комісія не може затвердити власні ж оцінки й оголосити переможця, хоча меморандум між Україною та Міжнародним валютним фондом передбачав обрання нового керівника САП до грудня 2021 року.
- Конкурсна комісія понад рік обирає нового голову САП, причиною цього стали внутрішні конфлікти та імовірний «тиск влади». При цьому двох кандидатів на посади голови САП і заступника голови все-таки визначили. За балами головою САП має стати детектив НАБУ Олександр Клименко, а його заступником — прокурор Андрій Синюк. Але комісія ніяк не може затвердити фінальні результати.
- Президент Володимир Зеленський ще у вересні минулого року пообіцяв президенту США Джо Байдену, що САП отримає нового керівника до кінця 2021 року, така ж обіцянка міститься в меморандумі України з МВФ.
- Активісти звинувачують у затягуванні та зриві конкурсу членів комісії від Верховної Ради, яких нібито контролює заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Вони вважають, що Татаров намагається зірвати конкурс, тому що в ньому перемагає детектив НАБУ Олександр Клименко. Саме він керував слідством у справі ексдиректора «Укрбуду» Максима Микитася, в якій фігурував і сам Татаров.
- 29 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора розпочав повторну спецперевірку фіналістів конкурсу на голову САП. Переможець конкурсу Олександр Клименко протестує. Він упевнений, що перевірка є незаконною.