ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав повторну спецперевірку фіналістів конкурсу на голову САП. Переможець протестує

Офіс генерального прокурора розпочав повторну спецперевірку фіналістів конкурсу на посаду голови САП. Переможець конкурсу Олександр Клименко протестує проти цього, зазначаючи, що ця перевірка є незаконною.

Про це пише Центр протидії корупції.

Комісія з обрання голови САП на засіданнях 21 та 24 грудня не змогла остаточно затвердити результати конкурсу та внести подання на призначення нового очільника САП, попри те що всі бали вже затверджені і за ними у конкурсі перемагає Олександр Клименко.

Але голова комісії Катерина Коваль на останньому засіданні наполягала на тому, що комісія має знову отримати результати спецперевірки кандидатів. Ця перевірка визначає, чи мають кандидати доступ до держтаємниці, а також що вони не підпадають під дію законів про люстрацію та про запобігання корупції.