У комісії з обрання голови САП назвали конкурс «практично завершеним». Але там чекають на документи від Офісу генпрокурора

У комісії з обрання голови САП пояснили чергову затримку з визначенням переможця. Там зазначили, що чекають на документи від Офісу генерального прокурора.

Про це йдеться у зверненні голови комісії Катерини Коваль на її сторінці у Facebook.

«Конкурс на зайняття посад заступника генерального прокурора — керівника Спеціалізованої прокуратури, його заступника та начальника відділу цієї прокуратури практично завершений. Як засвідчило його проведення, найкращі кандидати мають відмінні знання законодавства, високий рівень загальних здібностей та навичок, відповідають критерію доброчесності, а також професійної компетентності», — пояснила вона.