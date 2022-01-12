В комиссии по избранию главы САП назвали конкурс «практически завершенным». Но там ждут документы от Офиса генпрокурора

В комиссии по избранию главы САП объяснили очередную задержку по определению победителя. Там отметили, что ждут документы от Офиса генерального прокурора.
Об этом говорится в обращении главы комиссии Екатерины Коваль на ее странице в Facebook.
«Конкурс на занятие должностей заместителя генерального прокурора — руководителя Специализированной прокуратуры, его заместителя и начальника отдела этой прокуратуры практически завершен. Как показало его проведение, лучшие кандидаты владеют отличными знаниями законодательства, высоким уровнем общих способностей и навыков, отвечают критерию добродетели и профессиональной компетентности», — пояснила она.
По ее словам, сейчас комиссия ожидает подтверждения, что кандидаты прошли спецпроверку — то есть отвечают требованиям законов о люстрации и «О предотвращении коррупции», а также имеют доступ к государственной тайне. Для подтверждения этих данных 23 декабря комиссия направила письмо в Офис генпрокурора.
«Без подтверждения, то есть не соблюдая требования Закона Украины «О прокуратуре», представления о назначении направлены не будут. Комиссия не будет нарушать закон!» — заявила Коваль.
Также она подчеркнула, что сама комиссия никаких повторных спецпроверок не назначала и не имеет на это права.
- Конкурсная комиссия больше года избирает нового главу САП, причиной этого стали внутренние конфликты и вероятное «давление власти». При этом двух кандидатов на должности главы САП и заместителя председателя все же определили. По баллам главой САП должен стать детектив НАБУ Александр Клименко, а его заместителем — прокурор Андрей Синюк. Но комиссия никак не может утвердить финальные результаты.
- Президент Владимир Зеленский еще в сентябре прошлого года пообещал президенту США Джо Байдену, что САП получит нового руководителя до конца 2021 года, такое же обещание содержится в меморандуме Украины с МВФ.
- Активисты обвиняют в затягивании и срыве конкурса членов комиссии от Верховной Рады, якобы контролируемых заместителем главы Офиса президента Олегом Татаровым. Они считают, что Татаров пытается сорвать конкурс, потому что в нем побеждает детектив НАБУ Александр Клименко. Именно он руководил следствием по делу экс-директора «Укрбуда» Максима Микитася, в котором фигурировал и сам Татаров.
- 29 декабря стало известно, что Офис генпрокурора приступил к повторной спецпроверке финалистов конкурса на главу САП. Победитель конкурса Александр Клименко протестует. Он уверен, что проверка незаконна.