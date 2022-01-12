В комиссии по избранию главы САП назвали конкурс «практически завершенным». Но там ждут документы от Офиса генпрокурора

В комиссии по избранию главы САП объяснили очередную задержку по определению победителя. Там отметили, что ждут документы от Офиса генерального прокурора.

Об этом говорится в обращении главы комиссии Екатерины Коваль на ее странице в Facebook.

«Конкурс на занятие должностей заместителя генерального прокурора — руководителя Специализированной прокуратуры, его заместителя и начальника отдела этой прокуратуры практически завершен. Как показало его проведение, лучшие кандидаты владеют отличными знаниями законодательства, высоким уровнем общих способностей и навыков, отвечают критерию добродетели и профессиональной компетентности», — пояснила она.