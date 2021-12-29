США призвали комиссию по избранию главы САП принять «правильное решение»

Посольство США в Украине призвало комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры утвердить результаты конкурса и в конце концов объявить известного победителя.

«США призывают членов комиссии по избранию руководства САП вернуться к работе, уважать собственные процедуры и принять правильное решение для украинского народа, утвердив свой собственный выбор. Не позволяйте коррумпированным внешним силам блокировать доверенную вам работу», — сказано в обращении.

Это не первое подобное обращение посольства. Прошлый раз ведомство выступило с заявлением 23 декабря, когда комиссия провалила назначение главы САП. Тогда же с критикой выступили послы G7.

На следующий день комиссия вновь не смогла утвердить результаты — члены комиссии не смогли договориться о процедуре представления на назначение победителя.