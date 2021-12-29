США закликали комісію з обрання голови САП ухвалити «правильне рішення»

Посольство США в Україні закликало комісію з обрання голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердити результати конкурсу та нарешті оголосити вже відомого переможця.

«США закликають членів комісії з обрання керівництва САП повернутися до роботи, поважати власні процедури й ухвалити правильне рішення для українського народу, затвердивши свій власний вибір. Не дозволяйте корумпованим зовнішнім силам блокувати довірену вам роботу», — йдеться у зверненні.

Це не перше подібне звернення посольства. Минулого разу відомство виступило із заявою 23 грудня, коли комісія провалила призначення голови САП. Тоді ж із критикою виступили посли G7.

Наступного дня комісія знову не спромоглася затвердити результати — члени комісії не змогли домовитися щодо процедури подання переможця.