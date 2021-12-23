Посольство США розчароване зривом засідання щодо обрання голови САП

Посольство США в Україні розкритикувало провал призначення голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це заявив речник посольства Деніел Лангенкемп, передає LIGA.net.

За його словами, нездатність відбіркової комісії затвердити своє остаточне рішення викликає у США глибоке розчарування, особливо з огляду на те, що переможця вже було визначено і залишалося лише затвердити результати конкурсу.

«Зрозуміло, хто переможець. Немає вагомих причин не підписувати рішення про те, хто переміг», — заявив спікер.

Він упевнений, що український народ переможе у своєму прагненні отримати сильну та незалежну САП, але через рішення пʼяти із шести призначених Верховною Радою членів комісії, українцям знову доведеться чекати.

Раніше посли G7 висловили невдоволення через дії комісії.