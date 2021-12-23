Посольство США разочаровано срывом заседания по избранию главы САП

Посольство США в Украине раскритиковало провал назначения главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Об этом заявил спикер посольства Дэниел Лангенкемп, передает LIGA.net.

По его словам, неспособность отборочной комиссии утвердить свое окончательное решение вызывает у США глубокое разочарование, особенно с учетом того, что победитель уже был определен и оставалось только утвердить результаты конкурса.

«Понятно, кто победитель. Нет веских причин не подписывать решение о победившем», — заявил спикер.

Он уверен, что украинский народ победит в своем стремлении получить сильную и независимую САП, но из-за решения пяти из шести назначенных Верховной Радой членов комиссии, украинцам снова придется ждать.

Ранее послы G7 высказали недовольство из-за действий комиссии.