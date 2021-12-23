Комиссия по избранию главы САП соберется вечером 24 декабря. Там должны объявить победителя

Комиссия по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры соберется вечером 24 декабря. На ней должны объявить победителя конкурса.

Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.

«24 декабря 2021 года в 16 часов состоится очередное заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре», — говорится в сообщении.

На этом заседании члены комиссии должны утвердить победителя конкурса и внести представление в Офис генпрокурора на его назначение.