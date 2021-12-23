Комиссия по избранию главы САП соберется вечером 24 декабря. Там должны объявить победителя

Комиссия по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры соберется вечером 24 декабря. На ней должны объявить победителя конкурса.
Об этом сообщается на сайте Офиса генпрокурора.
«24 декабря 2021 года в 16 часов состоится очередное заседание комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в Специализированной антикоррупционной прокуратуре», — говорится в сообщении.
На этом заседании члены комиссии должны утвердить победителя конкурса и внести представление в Офис генпрокурора на его назначение.
По итогам подсчета голосов членов комиссии детектив НАБУ Александр Клименко получил 246 баллов для должности руководителя САП, а прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк получил 229 баллов. Таким образом, Клименко должен возглавить САП, а Синюк стать его заместителем. То есть, фактически, результаты конкурса уже есть, но технически эти люди не назначены — комиссии не хватило голосов для утверждения окончательных результатов. За решение не проголосовали члены, назначенные Верховной Радой — это Елена Бусол, Евгений Соболь, Екатерина Коваль, Андрей Гуджал и Богдан Романюк.
Свой отказ они объяснили тем, что, мол, «остался неутвержденным допуск к гостайне одного из кандидатов». Поэтому глава комиссии Коваль заявила, что заседание нужно перенести, чтобы получить официальный документ о таком разрешении (хотя устно она его получила).
- 21 августа 2020 года Назар Холодницкий ушел с должности главы САП по собственному желанию. Временным исполняющим обязанности главы назначили Максима Грищука. В сентябре 2020 года Верховная Рада утвердила своих представителей в комиссии по избранию главы САП. Кандидатуры от парламента активно критиковались Западом.
- Конкурсная комиссия больше года избирала нового главу САП, причиной этого стали внутренние конфликты и вероятное «давление власти». При этом двух кандидатов на должности главы САП и заместителя председателя таки избрали. Кроме того, президент Владимир Зеленский еще в сентябре этого года пообещал президенту США Джо Байдену, что САП получит нового руководителя до конца 2021 года, такое же обещание содержится в меморандуме Украины с МВФ.