Комиссия по избранию главы САП в третий раз не смогла утвердить победителя — не было кворума

Конкурсная комиссия по отбору главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) в третий раз не смогла назвать имя победителя. Три члена комиссии не пришли на заседание.

Об этом сообщил руководитель «Центра противодействия коррупции» Виталий Шабунин.

На заседании не явились Андрей Гуджал, якобы находящийся в командировке, и Елена Бусол, причин отсутствия которой глава комиссии не назвала.

А Евгений Соболь сообщил, что опаздывает, поэтому кворум не собрали.

Ровно шесть недель комиссия не может утвердить свои же оценки и объявить победителя, хотя меморандум между Украиной и Международным валютным фондом предусматривал избрание нового руководителя САП до декабря 2021 года.