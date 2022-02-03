Міністр оборони Олексій Резніков: Україна готова перенести засідання ТКГ щодо Донбасу до Стамбулу

Україна планує перенести перемовини Тристоронньої контактної групи до столиці Туреччини, міста Стамбул.
Про це на брифінгу 3 лютого розповів міністр оборони Олексій Резніков.
Консультації з цього приводу велись із президентом Туреччини Реджепом Ердоганом ще до призначення Резнікова міністром 4 листопада 2021 року, коли він був учасником перемовин. Потім це публічно 26 січня запропонував сам Ердоган. Україна згодна на цей варіант, але також необхідно, щоб погодилася «та сторона» — Росія.
Україна також готова вести перемовини й в іншій країні, не тільки в Туреччині. Умови — незаангажованість і незалежність від Росії.
Після того як Росія у 2014 році розвʼязала війну на Донбасі, улітку 2014-го сформувалась Тристороння контактна група як робочий орган для вирішення оперативних питань. 1 серпня 2014 року в Мінську з ініціативи тодішнього президента України Петра Порошенка та лідера Білорусі Олександра Лукашенка відбулася зустріч контактної групи. Після початку пандемії та протестів у Білорусі засідання контактної групи проводять не в Мінську, а в онлайн-форматі.
- У листопаді 2021 року Ердоган заявив, що готовий бути посередником у перемовинах між Україною та Росією: у Києві привітали це рішення, у Москві відкинули. У грудні Ердоган знову заявив, що Туреччина готова організувати діалог Зеленського і Путіна, аби запобігти ескалації в регіоні. У січні 2022 року Ердоган запросив до Туреччини Зеленського та Путіна, щоб вони обговорили «розбіжності».