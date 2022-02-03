Министр обороны Алексей Резников: Украина готова перенести заседание ТКГ по Донбассу в Стамбул

Украина планирует перенести переговоры Трехсторонней контактной группы в столицу Турции, город Стамбул.

Об этом на брифинге 3 февраля рассказал министр обороны Алексей Резников.

Консультации по этому поводу велись с президентом Турции Реджепом Эрдоганом еще до назначения Резникова министром 4 ноября 2021 года, когда он был участником переговоров. Затем это публично 26 января предложил сам Эрдоган. Украина согласна на этот вариант, но еще нужно, чтобы согласилась «та сторона» — Россия.

Украина готова вести переговоры и в другой стране, не только в Турции. Условия — незаангажированность и независимость от России.