Министр обороны Алексей Резников: Украина готова перенести заседание ТКГ по Донбассу в Стамбул

Украина планирует перенести переговоры Трехсторонней контактной группы в столицу Турции, город Стамбул.
Об этом на брифинге 3 февраля рассказал министр обороны Алексей Резников.
Консультации по этому поводу велись с президентом Турции Реджепом Эрдоганом еще до назначения Резникова министром 4 ноября 2021 года, когда он был участником переговоров. Затем это публично 26 января предложил сам Эрдоган. Украина согласна на этот вариант, но еще нужно, чтобы согласилась «та сторона» — Россия.
Украина готова вести переговоры и в другой стране, не только в Турции. Условия — незаангажированность и независимость от России.
После того как Россия в 2014 году развязала войну на Донбассе, летом 2014 года сформировалась Трехсторонняя контактная группа как рабочий орган для решения оперативных вопросов. 1 августа 2014 года в Минске по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и лидера Беларуси Александра Лукашенко состоялась встреча контактной группы. С начала пандемии и протестов в Беларуси заседания контактной группы проводят не в Минске, а в онлайн-формате.
- В ноябре 2021 года Эрдоган заявил, что готов быть посредником в переговорах между Украиной и Россией: в Киеве приветствовали это решение, в Москве отвергли. В декабре Эрдоган снова заявил, что Турция готова организовать диалог Зеленского и Путина, чтобы избежать эскалации в регионе. В январе 2022 года Эрдоган пригласил в Турцию Зеленского и Путина, чтобы они «обсудили разногласия».