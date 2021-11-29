Украина приветствует идею Турции стать посредником между Киевом и Москвой. Кремль пока не комментирует инициативу

В Офисе президента Украины приветствовали предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана выступить посредником в переговорах между Киевом и Москвой.

«Безусловно, мы приветствуем все усилия, направленные на поиск оптимального решения для возвращения мира в Украину и освобождения пленных. И тем более мы приветствуем усилия такого мощного игрока, каким сейчас является Турция на глобальном политическом рынке», — заявил в комментарии «РБК-Украина» советник главы ОП Михаил Подоляк.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что он передал Владимиру Путину через Эрдогана список людей для обмена.

«Я оставляю без комментариев это сообщение», — сказал Песков.