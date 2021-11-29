Україна вітає ідею Туреччини стати посередником між Києвом та Москвою. Кремль поки не коментує ініціативу

В Офісі президента України привітали пропозицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана виступити посередником у переговорах між Києвом та Москвою.

«Безумовно, ми вітаємо всі зусилля, спрямовані на пошук оптимального рішення для повернення миру в Україну та для звільнення полонених. І тим більше ми вітаємо зусилля такого потужного гравця, яким зараз є Туреччина на глобальному політичному ринку», — заявив у коментарі «РБК-Україна» радник голови ОП Михайло Подоляк.

Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати слова президента України Володимира Зеленського про те, що він передав Володимиру Путіну через Ердогана список осіб для обміну.

«Я залишаю без коментарів це повідомлення», — сказав Пєсков.