Турция готова организовать диалог Зеленского и Путина во избежание эскалации в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган готов организовать переговоры президентов Украины и России, чтобы предотвратить эскалацию ситуации в регионе.

Об этом заявил официальный представитель Эрдогана Ибрагим Калин в интервью Anadolu.

Он отметил, что у Турции хорошие отношения как с Россией, так и с Украиной, поэтому она готова сделать все, чтобы снизить напряжение.

«Президент Турции может сделать конструктивный шаг и организовать диалог Владимира Зеленского и Владимира Путина, что будет способствовать снижению напряженности», — сказал Калин.

По его словам, противостояние двух стран не отвечает интересам региона, в частности Турции.