Туреччина готова організувати діалог Зеленського і Путіна, щоб уникнути ескалації в регіоні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган готовий організувати переговори президентів України та Росії, щоб запобігти ескалації ситуації в регіоні.

Про це заявив офіційний представник Ердогана Ібрагім Калин в інтерв’ю Anadolu.

Він зазначив, що Туреччина має добрі стосунки як із Росією, так і з Україною, тому готова зробити все, щоб знизити напруженість.

«Президент Туреччини може зробити конструктивний крок і організувати діалог Володимира Зеленського та Володимира Путіна, що сприятиме зниженню напруженості», — сказав Калин.

За його словами, протистояння двох країн не відповідає інтересам регіону, зокрема Туреччини.