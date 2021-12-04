Туреччина готова організувати діалог Зеленського і Путіна, щоб уникнути ескалації в регіоні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган готовий організувати переговори президентів України та Росії, щоб запобігти ескалації ситуації в регіоні.
Про це заявив офіційний представник Ердогана Ібрагім Калин в інтерв’ю Anadolu.
Він зазначив, що Туреччина має добрі стосунки як із Росією, так і з Україною, тому готова зробити все, щоб знизити напруженість.
«Президент Туреччини може зробити конструктивний крок і організувати діалог Володимира Зеленського та Володимира Путіна, що сприятиме зниженню напруженості», — сказав Калин.
За його словами, протистояння двох країн не відповідає інтересам регіону, зокрема Туреччини.
Нещодавно міністерство закордонних справ Росії відкинуло пропозицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана виступити посередником у врегулюванні військового конфлікту між Україною та Росією.
- 29 листопада президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що готовий бути посередником у перемовинах між президентом України Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним. В Офісі президента привітали таку позицію союзної Туреччини.
- Водночас прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков відмовився коментувати слова президента України Володимира Зеленського про те, що він передав Володимиру Путіну через Ердогана список кримських татар, звільнення яких вимагає Україна.