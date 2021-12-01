Росія відкинула пропозицію Туреччини стати посередником між Києвом і Москвою у врегулюванні війни на Донбасі

Міністерство закордонних справ Росії відкинуло пропозицію президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана виступити посередником у врегулюванні військового конфлікту між Україною та Росією.

Про це на брифінгу заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, назвавши війну «внутрішньоукраїнським конфліктом».

«Про жодну посередницьку роль Туреччини між Росією та Україною щодо врегулювання внутрішньоукраїнського конфлікту не може йти мова», — сказала Захарова.

Вона додала, що МЗС Росії «не пропустить спробу назвати РФ стороною конфлікту».