У Києві біля телеканалу «НАШ» акція протесту. Вхід закидали фаєрами

У Києві біля будівлі телеканалу «НАШ», на вулиці Жилянській, проходить акція протесту. Учасники акції заблокували центральний вхід, палили фаєри та розмалювали стіни й двері.

В акції беруть участь кілька сотень людей. Серед них — представники націоналістичних і правих організацій, депутати й активісти громадських організацій. Люди вимагають закрити канал і посадити у вʼязницю його власника Євгенія Мураєва. На будівлю каналу наклеїли плакат «Армія Росії» — активісти звинувачують телеканал у роботі на ФСБ Росії та веденні антиукраїнської пропаганди.

Як передає «Суспільне», у відповідь співробітники телеканалу включили через колонки записи із закликами не брати участь у «проплачених мітингах американського інвестора Джорджа Сороса». Сам канал веде пряму трансляцію. Ведучі та гості каналу називають те, що відбувається, «дикістю» і результатом «зовнішнього управління» — це формулювання часто використовує російська пропаганда.

Сутичок і постраждалих наразі немає.

Акція протесту проходила й учора. На стінах будівлі каналу залишили напис: «Сепари».