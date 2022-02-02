У Києві біля телеканалу «НАШ» акція протесту. Вхід закидали фаєрами

У Києві біля будівлі телеканалу «НАШ», на вулиці Жилянській, проходить акція протесту. Учасники акції заблокували центральний вхід, палили фаєри та розмалювали стіни й двері.
В акції беруть участь кілька сотень людей. Серед них — представники націоналістичних і правих організацій, депутати й активісти громадських організацій. Люди вимагають закрити канал і посадити у вʼязницю його власника Євгенія Мураєва. На будівлю каналу наклеїли плакат «Армія Росії» — активісти звинувачують телеканал у роботі на ФСБ Росії та веденні антиукраїнської пропаганди.
Як передає «Суспільне», у відповідь співробітники телеканалу включили через колонки записи із закликами не брати участь у «проплачених мітингах американського інвестора Джорджа Сороса». Сам канал веде пряму трансляцію. Ведучі та гості каналу називають те, що відбувається, «дикістю» і результатом «зовнішнього управління» — це формулювання часто використовує російська пропаганда.
Сутичок і постраждалих наразі немає.
Акція протесту проходила й учора. На стінах будівлі каналу залишили напис: «Сепари».
- У січні петиція активіста Стерненка про закриття телеканалу «НАШ» набрала 25 тисяч підписів. Президент має її розглянути. Стерненко зазначає, що фактичний власник каналу Євгеній Мураєв (колишній депутат) неодноразово в його ефірі заперечував факт російської агресії, називаючи війну «громадянською».
- Також в ефірі телеканалу зʼявлявся заступник лідера луганських бойовиків Родіон Мельник, який заявляв, що Донбас нібито не є частиною України. У тексті петиції наголошується, що ведучі та гості телеканалу регулярно розпалюють ворожнечу і поширюють антиукраїнську пропаганду.
- У вересні 2021 року Нацрада з питань телебачення і радіомовлення подала позов до суду з проханням анулювати ліцензію телеканалу «НАШ».
- Раніше Нацрада штрафувала канал за поширення російської пропаганди та неодноразово проводила перевірки через висловлювання гостей в ефірі.