Нацрада оштрафувала телеканал «НАШ» за поширення російської пропаганди

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення оштрафувала телеканал «НАШ» на понад 110 тисяч гривень. В ефірі каналу поширювалася російська пропаганда.

Про це пише пресслужба Нацради.

Там розповіли, що провели позапланову перевірку телеканалу 4 лютого 2021 року. У цей день в ефірі був присутній колишній нардеп Євген Балицький.

Під час спілкування з ведучими той поширював наративи пропаганди Росії про «зовнішнє управління» в Україні.

«Також у висловах цього гостя програми зафіксовано намагання спотворити історичні факти та події в Україні, він, зокрема, говорив нібито про причетність українців до трагедії Бабиного Яру, вживав словосполучення «так называемого Голодомора», заперечував значення подій Революції Гідності тощо», — повідомили у Нацраді.

В ефірі ведучі не реагували на висловлювання гостя, а під час повторної трансляції канал не вніс змін та проігнорував право глядачів на повну та об’єктивну інформацію. Після аналізу ефіру у Нацраді вирішили, що телеканал «НАШ» поширює заклики про розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі. У зв’язку з цим канал оштрафували на 114 тисяч гривень.