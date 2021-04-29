Нацрада з питань телебачення не переоформила ліцензію телеканалу «НАШ»

Національна рада з питань телерадіомовлення не переоформила ліцензію на мовлення телеканалу «НАШ».

Про це повідомляє пресслужба ради.

Канал просив переоформити ліцензію у звʼязку з тим, що почав мовити через додатковий супутник. «Але з огляду на порушення телеканалом законодавства України і ухвалені щодо них санкції, члени регулятора обговорили наявність ознак маніпуляції щодо виконання компанією вимог, які були поставлені регулятором перед переоформленням ліцензії», — повідомила Нацрада.

Член Нацради Максим Онопрієнко озвучив матеріали моніторингу телеканалів на супутнику «ASTRA-4». За його словами, 6 квітня на цьому супутнику було розміщено повідомлення, що телеканал «НАШ» не мовить. Але 14 квітня там з’явилося мовлення під логотипом «Максі ТВ». Паралельні моніторинги двох програм з логотипами «НАШ» і «Максі ТВ» засвідчили, що в ефірі транслюється один і той самий продукт, майже в один час, із затримкою 5—6 секунд.

«Ми будемо робити більш ретельний моніторинг обох мовників, але вже зараз можемо сказати, що це така спроба ввести нас в оману», — резюмував Онопрієнко.

Директорка телеканалу «НАШ» Олена Рудік пояснила це тим, що телеканал нібито має чинний контракт із телеканалом «Максі ТВ» на використання програм у своєму ефірі. І коли «Максі ТВ» вирішили транслюватись на супутнику, що відповідає їхній ліцензії, «НАШ» надав можливість транслювати свої програми.

Підсумовуючи обговорення, голова Нацради Ольга Герасим’юк наголосила, що це питання вимагає додаткового дослідження.