Нацсовет по вопросам телевидения не переоформил лицензию телеканалу «НАШ»

Национальный совет по вопросам телевидения не переоформил лицензию на вещание телеканалу «НАШ».

Об этом сообщает пресс-служба совета.

Канал просил переоформить лицензию в связи с тем, что начал вещать через дополнительный спутник. «Но ввиду нарушения телеканалом законодательства Украины и принятые по ним санкции, члены регулятора обсудили наличие признаков манипуляции по выполнению компанией требований, которые были поставлены регулятором перед переоформлением лицензии», — сообщил Нацсовет.

Член Нацсовета Максим Оноприенко озвучил материалы мониторинга телеканалов на спутнике «ASTRA-4». По его словам, 6 апреля на этом спутнике было размещено сообщение, что телеканал «НАШ» не вещает. Но 14 апреля там появилось вещание под логотипом «Макси ТВ». Параллельные мониторинги двух программ с логотипами «НАШ» и «Макси ТВ» показали, что в эфире транслируется один и тот же продукт, почти в одно время, с задержкой 5—6 секунд.

«Мы проведем более тщательный мониторинг обоих вещателей, но уже сейчас можно сказать, что это такая попытка ввести нас в заблуждение», — резюмировал Оноприенко.

Директор телеканала «НАШ» Елена Рудик объяснила это тем, что у телеканала есть якобы действующий контракт с телеканалом «Макси ТВ» на использование программ в своем эфире. И когда «Макси ТВ» решили транслироваться на спутнике, который соответствует их лицензии, «НАШ» предоставил возможность транслировать свои программы.

Подытоживая обсуждение, председатель Нацсовета Ольга Герасимьюк подчеркнула, что этот вопрос требует дополнительного исследования.