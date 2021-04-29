Нацсовет оштрафовал каналы «НАШ» и NewsOne

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания решил наложить штраф на телеканалы «НАШ» и NewsOne.

Об этом пишет пресс-служба Нацсовета.

Канал «НАШ» получил несколько предупреждений и штраф в более чем 200 тысяч гривен. В частности, в конце 2020 года там в прямом эфире показывали боевика «ЛНР» Родиона Мирошника.

«Р. Мирошник во время своего выступления в передаче «Пятница. Вечер» высказал противоправные утверждения относительно территориальной целостности и неприкосновенности государственной границы Украины, ее конституционного строя, разжигал вражду, что выражалось в обвинениях законной власти Украины и ее Вооруженных Сил в намерениях территориальной экспансии собственной территории Украины, приписывании враждебных действий, возложении вины и ответственности за обстрелы на Украину и ее Вооруженные Силы, использовал выражения, которые создают напряженность в обществе из-за противопоставления граждан Украины оккупированного Донбасса гражданам Украины с остальной ее территории, то есть по территориальному признаку», — сообщили в Нацсовете.

Также канал оштрафовали и за видеоролик ко Дню независимости Украины, который создает образ «плохого» исхода референдума 1991 года.

«В данном ролике объектом манипуляций становится Государственный флаг. Он появляется в кадре 13 раз в течение 53 секунд рядом с подобранными кадрами социальной нестабильности, создавая впечатление, что все эти печальные события происходили под сине-желтым флагом», — пояснили в Нацсовете.

Еще один телеканал — NewsOne получил штраф в более чем 100 тысяч гривен, а также несколько предупреждений. Нацсовет выявил нарушения в том, что на канале в одном из ток-шоу рассказывали о существовании еврейских дивизий в войсках нацистского Третьего Рейха.

Также были выявлены нарушения во время выступления бывшего министра юстиции Елены Лукаш по делу активиста Сергея Стерненко.

«Неоднократно в этой передаче Сергея Стерненко было названо убийцей. Это свидетельствует о том, что лицензиат допустил нарушения требований законодательства, предусматривающих, что телерадиоорганизация обязана соблюдать законодательство Украины и требования лицензии, распространять объективную информацию и не распространять материалы, нарушающие презумпцию невиновности подозреваемого, обвиняемого или предрешающие решения суда», — подчеркнули в Нацсовете.