Нацсовет оштрафовал телеканал «НАШ» за распространение российской пропаганды

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания оштрафовал телеканал «НАШ» более чем на 110 тысяч гривен. В эфире канала распространялась российская пропаганда.

Об этом пишет пресс-служба Нацсовета.

Там рассказали, что провели внеплановую проверку телеканала 4 февраля 2021 года. В этот день в эфире присутствовал бывший нардеп Евгений Балицкий.

Во время общения с ведущими он распространял нарративы пропаганды России о «внешнем управлении» в Украине.

«Также в выражениях этого гостя программы зафиксированы попытки исказить исторические факты и события в Украине, он, в частности, говорил якобы о причастности украинцев к трагедии Бабьего Яра, употреблял словосочетание «так называемого Голодомора», отрицал значение событий Революции Достоинства и т. д.» — сообщили в Нацсовете.

В эфире ведущие не реагировали на высказывания гостя, а при повторной трансляции канал не внес изменений и проигнорировал право зрителей на полную и объективную информацию. После анализа эфира в Нацсовете решили, что телеканал «НАШ» распространяет призывы к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжиганию национальной, расовой или религиозной вражды. В связи с этим канал оштрафовали на 114 тысяч гривен.