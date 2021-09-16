Окружний адмінсуд розгляне позов про анулювання ліцензії телеканалу «НАШ»

Нацрада з питань телебачення та радіомовлення подала позов до суду з проханням анулювати ліцензію телеканалу «НАШ».

Про це пише пресслужба Окружного адмінсуду.

«Національна рада з питань телебачення та радіомовлення звернулась до суду з даним позовом на підставі рішення про результати позапланової безвиїзної перевірки, у якому, зокрема, йдеться про визнання наявності розпалювання національної, расової та релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, що були поширені в ефірі ТОВ «Наш 365», — йдеться у повідомленні.

У суді зазначили, що наразі вирішують питання щодо відкриття провадження за цим позовом. Там також нагадали, що до суду протягом року надійшло 15 позовів про оскарження рішень Нацради щодо позапланових перевірок телеканалу.