Нацрада перевірить телеканал «Наш» через слова колишньої нардепки Бондаренко про «мовне насильство»

Національна рада з питань телебачення та радіомовлення перевірить телеканал «Наш» через вислови колишньої нардепки V, VI та VII скликань від Партії регіонів Олени Бондаренко про «дискримінацію російськомовних».

Про це йдеться в повідомленні регулятора від 19 серпня.

Перевірка відбудеться з 6 по 17 вересня. Приводом для неї стало інтервʼю Бондаренко, яке показали 28 липня. Там вона заявила: «Великий злочин, що не визнають у принципі російськомовних громадян як громадян, ніким. Тобто це не народ, це не народність, це не меншість, це не громада, це незрозуміло хто. [...] Наголошую: не російськомовні забирали права в україномовних громадян, а завжди це було щодо російськомовних громадян. Тобто завжди утискали права тільки однієї великої мовної громади».