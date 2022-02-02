В Киеве возле телеканала «НАШ» акция протеста. Вход закидали фаерами

В Киеве у здания телеканала «НАШ», на улице Жилянской, проходит акция протеста. Участники акции заблокировали центральный вход, жгли фаера и разрисовали стены и двери.

В акции участвуют несколько сотен человек. Среди них — представители националистических и правых организаций, депутаты и активисты общественных организаций. Люди требуют закрыть канал и посадить в тюрьму его владельца Евгения Мураева. На здание канала наклеили плакат «Армия России» — активисты обвиняют телеканал в работе на ФСБ России и ведении антиукраинской пропаганды.

Как передает «Суспільне», в ответ сотрудники телеканала включили через колонки записи с призывами не участвовать в «проплаченных митингах американского инвестора Джорджа Сороса». Сам канал ведет прямую трансляцию. Ведущие и гости канала называют происходящее «дикостью» и результатом «внешнего управления» — эту формулировку часто использует российская пропаганда.

Стычек и пострадавших пока нет.

Акция протеста проходила и вчера. На стенах здания канала оставили надпись: «Сепары».