Петиция активиста Стерненко о закрытии телеканала «НАШ» набрала 25 тысяч подписей. Президент должен ее рассмотреть

Электронная петиция активиста Сергея Стерненко о применении санкций против телеканала «НАШ» набрала 25 тысяч подписей, необходимых для того, чтобы ее рассмотрел президент Владимир Зеленский.

По состоянию на 09:30 17 января петицию подписали 25 014 человек.

«В целях защиты национальной (и информационной, в частности) безопасности Украины, а также для противодействия распространению антиукраинской пропаганды в интересах государства-агрессора, прошу президента Украины безотлагательно инициировать на заседании Совета национальной безопасности и обороны вопрос о применении санкций против телеканала НАШ с последующим прекращением его вещания на территории Украины», — сказано в петиции.

Стерненко указывает, что фактический владелец канала Евгений Мураев (бывший депутат) неоднократно в его эфире отрицал факт российской агрессии, называя войну «гражданской».

Кроме этого в эфире телеканала появлялся заместитель лидера луганских боевиков Родион Мельник, который заявлял, что Донбасс якобы не является частью Украины. В тексте петиции отмечается, что ведущие и гости телеканала регулярно разжигают вражду и распространяют антиукраинскую пропаганду.