Мэр Полтавы Александр Мамай попал в базу «Миротворца»

Мэра Полтавы Александра Мамая внесли в базу сайта «Миротворец» за недавние высказывания в эфире телеканала «НАШ».

Мамай заявил, что на Донбассе «воюют две сверхдержавы» — США и Россия, а в самом военном конфликте «брат идет на брата».

Во время разговора с корреспондентом телеканала он соглашался с заявлениями о «внешнем управлении», которые часто используют российская пропаганда, Владимир Путин и глава политсовета ОПзЖ Виктор Медведчук, которого обвиняют в госизмене.

На сайте «Миротворца» указано, что Мамая внесли в базу за «распространение кремлевской пропаганды, участие в актах агрессии против Украины и за участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины». В базе мэр города числится как «пособник террористов и российских оккупантов».