Мэр Полтавы Александр Мамай попал в базу «Миротворца»

Мэра Полтавы Александра Мамая внесли в базу сайта «Миротворец» за недавние высказывания в эфире телеканала «НАШ».
Мамай заявил, что на Донбассе «воюют две сверхдержавы» — США и Россия, а в самом военном конфликте «брат идет на брата».
Во время разговора с корреспондентом телеканала он соглашался с заявлениями о «внешнем управлении», которые часто используют российская пропаганда, Владимир Путин и глава политсовета ОПзЖ Виктор Медведчук, которого обвиняют в госизмене.
На сайте «Миротворца» указано, что Мамая внесли в базу за «распространение кремлевской пропаганды, участие в актах агрессии против Украины и за участие в пропагандистских мероприятиях России против Украины». В базе мэр города числится как «пособник террористов и российских оккупантов».
- Александр Мамай впервые стал мэром Полтавы в 2010 году. Тогда за него проголосовали 61,6% избирателей. В 2012 году Мамай вступил в Партию регионов, но вышел из нее в 2014 году — после бегства из Украины экс-президента Виктора Януковича. В 2015 году Мамая вновь избрали мэром Полтавы. В 2018 году горсовет проголосовал за его отставку, обвинив в нарушении Конституции. В ноябре 2020 года Мамая снова избрали мэром города.