Мер Полтави Олександр Мамай потрапив до бази «Миротворця»

Мера Полтави Олександра Мамая внесено до бази сайту «Миротворець» за нещодавні висловлювання в ефірі телеканалу «НАШ».
Мамай заявив, що на Донбасі «воюють дві наддержави» — США та Росія, а в самому воєнному конфлікті «брат іде на брата».
Під час розмови з кореспондентом телеканалу він погоджувався із заявами про «зовнішнє управління», які часто використовують російська пропаганда, Володимир Путін і голова політради ОПзЖ Віктор Медведчук, якого звинувачують у держзраді.
На сайті «Миротворця» зазначено, що Мамая внесли до бази за «поширення кремлівської пропаганди, участь в актах агресії проти України та за участь у пропагандистських заходах Росії проти України». У базі мер міста вказаний як «посібник терористів і російських окупантів».
- Олександр Мамай вперше став мером Полтави у 2010 році. Тоді за нього проголосували 61,6% виборців. У 2012 році Мамай вступив у Партію регіонів, але вийшов з неї у2014 році — після втечі з України експрезидента Віктора Януковича. У 2015 році Мамая знов обрали мером Полтави. У 2018 році міськрада проголосувала за його відставку, звинувативши в порушенні Конституції. У листопаді 2020 року Мамая знову обрали мером міста.