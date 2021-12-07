Мер Полтави Олександр Мамай потрапив до бази «Миротворця»

Мера Полтави Олександра Мамая внесено до бази сайту «Миротворець» за нещодавні висловлювання в ефірі телеканалу «НАШ».

Мамай заявив, що на Донбасі «воюють дві наддержави» — США та Росія, а в самому воєнному конфлікті «брат іде на брата».

Під час розмови з кореспондентом телеканалу він погоджувався із заявами про «зовнішнє управління», які часто використовують російська пропаганда, Володимир Путін і голова політради ОПзЖ Віктор Медведчук, якого звинувачують у держзраді.

На сайті «Миротворця» зазначено, що Мамая внесли до бази за «поширення кремлівської пропаганди, участь в актах агресії проти України та за участь у пропагандистських заходах Росії проти України». У базі мер міста вказаний як «посібник терористів і російських окупантів».