Німеччина повернула Україну до списку країн із високим рівнем зараження коронавірусом і посилила правила в’їзду

Водночас це не стосується повністю вакцинованих туристів та тих, хто вже перехворів на коронавірус.

Як зазначається, з 30 січня люди, які в’їжджають із України до Німеччини, зобов’язані відбути 10-денний карантин, достроково завершити ізоляцію можна лише через п’ять днів після перетину кордону, якщо тест буде негативним.

Про це повідомляється на сайті Інституту імені Роберта Коха, який підпорядкований МОЗ країни.

Німеччина знову внесла Україну до списку країн із високим ризиком зараження коронавірусом та посилила правила вʼїзду для українців.

Окрім цього, перед вʼїздом до країни необхідно зареєструватись на спеціальному сайті, де потрібно вказати свої дані про вакцинацію.

Діти до 12 років повинні перебувати в карантині протягом пʼяти днів і можуть завершити його без тесту на коронавірус.

До списку країн із високим ризиком зараження коронавірусом також увійшли Афганістан, Куба, Пакистан, Гватемала, Бангладеш, Киргизстан, Оман, Палау, Сінгапур та французька заморська територія Нова Каледонія.

В Інституті Коха наголосили, що вимоги щодо карантину поширюються на людей із будь-яким громадянством, якщо вони протягом останніх 10 днів були в цих країнах.

Ці обмеження діятимуть до 3 березня, після чого можуть бути переглянуті.