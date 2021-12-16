Прем’єр-міністр Шмигаль запевнив, що в Україні не буде локдауну — завдяки високим темпам вакцинації населення

Високий рівень вакцинації в Україні дозволить уникнути запровадження локдауну.
Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль в коментарі Укрінформ.
«Вакцинальна кампанія в Україні триває, ми вже сім тижнів вакцинуємо понад мільйон громадян щотижня, доволі швидко просуваємося. Понад 40% вакцинованих серед дорослого населення — це ключовий фактор, який нам дає можливість пообіцяти бізнесу, що локдаунів не буде», — сказав він.
Шмигаль розповів, що вакцинація повністю не захищає від інфікування, проте суттєво знижує ризик серйозного перебігу хвороби та навантаження на медичну систему.
Водночас глава уряду спрогнозував, що окремі обмежувальні заходи, зокрема вимога носити захисні маски, залишаться актуальними «ще досить довго».
- 15 грудня Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року. Він діє в Україні від травня 2020 року.
- За минулу добу в Україні виявили 9 590 нових випадків коронавірусної хвороби, від початку вакцинальної кампанії повністю імунізовані та отримали дві дози 12 735 628 українців.
- Раніше секретар РНБО Данілов спрогнозував нову хвилю захворюваності на коронавірус у середині лютого 2022 року. На думку Данілова, щоб уникнути нового спалаху, в Україні потрібно впроваджувати бустерну вакцинацію і починати з людей похилого віку.