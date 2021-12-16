Прем’єр-міністр Шмигаль запевнив, що в Україні не буде локдауну — завдяки високим темпам вакцинації населення

Високий рівень вакцинації в Україні дозволить уникнути запровадження локдауну.

Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль в коментарі Укрінформ.

«Вакцинальна кампанія в Україні триває, ми вже сім тижнів вакцинуємо понад мільйон громадян щотижня, доволі швидко просуваємося. Понад 40% вакцинованих серед дорослого населення — це ключовий фактор, який нам дає можливість пообіцяти бізнесу, що локдаунів не буде», — сказав він.