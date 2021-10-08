Німеччина посилила правила в’їзду з України. Невакцинованим доведеться сидіти на карантині

Уряд Німеччини переніс Україну у список держав із високим рівнем зараження коронавірусом. Це означає, що правила в’їзду в країну посиляться.

Про це йдеться на сайті Інституту Роберта Коха, який підпорядкований МОЗ країни.

Нові правила набудуть чинності з 10 жовтня. Крім України, до цього переліку потраплять Латвія, Естонія, Ємен та Бруней.

Тепер перед в’їздом до Німеччини потрібно заповнити спеціальну онлайн-анкету, в якій треба надати дані про вакцинацію від коронавірусу або негативний ПЛР-тест, або тест на антиген, або довідку про одужання.

Ті, хто вакцинувався або перехворів, звільняються від проходження карантину. Однак ті, хто в’їжджає в країну із тестом, буде змушений провести 10 днів на карантині. Цей термін можна скоротити, якщо отримати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус через 5 днів після приїзду.

Німеччина визнає вакцини від Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Johnson & Johnson.