Германия ужесточила правила въезда из Украины. Невакцинированным придется сидеть на карантине

Правительство Германии перенесло Украину в список стран с высоким уровнем заражения коронавирусои. Это означает, что правила въезда в страну усилятся.

Об этом говорится на сайте Института Роберта Коха, который подчинен Министерству здравоохранения страны.

Новые правила вступят в силу с 10 октября. Кроме Украины в этот перечень попадут Латвия, Эстония, Йемен и Бруней.

Теперь перед въездом в Германию нужно заполнить специальную онлайн-анкету, в которой нужно предоставить данные о вакцинации от коронавируса или отрицательном ПЦР-тесте, или тесте на антиген, или справке о выздоровлении.

Те, кто вакцинировался или переболел, освобождаются от прохождения карантина. Однако те, кто въезжает в страну с тестом, будет вынуждены провести 10 дней на карантине. Этот срок можно сократить, если получить отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус через 5 дней после приезда.

Германия признает вакцины от Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.