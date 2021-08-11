У Німеччині запроваджують обов’язкове тестування для невакцинованих. Без тестів вони не зможуть потрапити до громадських закладів

Уряд Німеччини запроваджує обов’язкове тестування на коронавірус для невакцинованих людей. Тільки після тесту вони зможуть відвідувати заходи у закритих приміщеннях.

Про це пише Deutsche Welle.

Нові правила запрацюють з 23 серпня. Обмеження не стосуватимуться тих, хто завершив вакцинацію або перехворів на коронавірус за останні шість місяців.

Всі невакциновані жителі Німеччині для того, щоб відвідувати різні заходи у закритих приміщеннях, будуть змушені надавати або швидкий тест на антиген, або негативний ПЛР-тест. Це правило не стосуватиметься дітей до 6 років, а також учнів під час навчання у школі.

Невакцинованим доведеться здавати тести, щоб потрапити до перукарні, салону краси, фітнес-студії, готелю, кафе, ресторану, кінотеатру, лікарні, тощо. За останніми даними, у Німеччині повністю завершили процес вакцинації понад 55% громадян.

Водночас федеральні землі матимуть право зупинити повністю або частково ці правила, якщо в регіоні буде низький рівень захворюваності на коронавірус.

Також з 11 жовтня експрес-тести на антиген, які для німців були безкоштовними, стануть платними. Таким чином уряд хоче спонукати населення вакцинуватися. Для тих, хто не може отримати вакцину з медичних причин, тести залишаться безкоштовними.