У Німеччині тести на коронавірус з жовтня стануть платними — жителів хочуть спонукати вакцинуватися

Експрес-тести на коронавірус в Німеччині починаючи з 11 жовтня більше не будуть безкоштовними.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

При цьому безкоштовно експрес-тести надаватимуться лише людям, які не можуть бути вакциновані та для яких немає загальних рекомендацій з вакцинації — зокрема, вагітним жінкам і дітям до 18 років. Про такий крок у вівторок домовилися канцлер Німеччини Ангела Меркель і премʼєр-міністри федеральних земель з метою залучити якомога більше жителів до вакцинації проти коронавірусу.