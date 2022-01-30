Германия вернула Украину в список стран с высоким уровнем заражения коронавирусом и ужесточила правила въезда

В то же время это не касается полностью вакцинированных туристов и тех, кто уже переболел коронавирусом.

Как отмечается, с 30 января въезжающие из Украины в Германию люди обязаны отбыть 10-дневный карантин, досрочно завершить изоляцию можно только через пять дней после пересечения границы, если тест будет отрицательным.

Об этом сообщается на сайте Института имени Роберта Коха, подчиненного Минздраву страны.

Германия снова внесла Украину в список стран с высоким риском заражения коронавирусом и ужесточила правила въезда для украинцев.

Кроме того, перед въездом в страну необходимо зарегистрироваться на специальном сайте, где нужно указать свои данные о вакцинации.

Дети до 12 лет должны находиться в карантине в течение пяти дней и могут завершить его без теста на коронавирус.

В список стран с высоким риском заражения коронавирусом также вошли Афганистан, Куба, Пакистан, Гватемала, Бангладеш, Кыргызстан, Оман, Палау, Сингапур и французская заморская территория Новая Каледония.

В Институте Коха подчеркнули, что требования о карантине распространяются на людей с любым гражданством, если они в течение последних 10 дней были в этих странах.

Эти ограничения будут действовать до 3 марта, после чего могут быть пересмотрены.