Германия исключила Украину из списка стран с высоким уровнем заражения коронавирусом

Правительство Германии исключило Украину из списка стран с высоким уровнем заражения коронавирусом.
Об этом говорится на сайте Института Роберта Коха, подчиненного Минздраву страны.
С 9 января на украинцев будут распространяться общие правила въезда в Германию: все люди старше шести лет обязаны предоставить негативный результат теста на коронавирус, сертификат о полном курсе вакцинации или справку о недавнем выздоровлении.
Кроме этого, канцлер Олаф Шольц и главы федерального и земельных правительств решили усилить правила посещения ресторанов, кафе и баров из-за стремительного распространения варианта коронавируса «Омикрон», пишет Deutsche Welle.
Никаких ограничений не предусмотрено только для привитых бустерной дозой вакцины против COVID-19. Вакцинированные двумя дозами и переболевшие коронавирусом должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19.
Также вакцинированных бустером освободили от необходимости находиться на карантине после контакта с носителями коронавируса. Исключение распространяется и на тех, кто контактировал с больными, но прошел повторный курс вакцинации или повторно переболел коронавирусом не более трех месяцев назад. Для остальных действует 10-дневный карантин.
- Украина находилась в списке стран зоны высокого риска для Германии с 10 октября 2021 года. Въезд разрешался при острой необходимости или при наличии сертификата о полной вакцинации от коронавируса. Перед прибытием в Германию необходимо было заполнить специальную онлайн-анкету и предоставить данные о вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или тест на антиген, либо справку о выздоровлении.
- Те, кто не прошел полный курс вакцинации, должны были провести 10 дней на карантине. Этот срок можно было сократить при условии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус через 5 дней после приезда.
- Ранее в Германии обязали медицинских работников вакцинироваться от коронавируса. Согласно принятому решению, медики и сотрудники домов престарелых должны до 15 марта 2022 года предоставить документы о вакцинации или о выздоровлении от коронавируса.