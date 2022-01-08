Германия исключила Украину из списка стран с высоким уровнем заражения коронавирусом

С 9 января на украинцев будут распространяться общие правила въезда в Германию: все люди старше шести лет обязаны предоставить негативный результат теста на коронавирус, сертификат о полном курсе вакцинации или справку о недавнем выздоровлении.

Об этом говорится на сайте Института Роберта Коха, подчиненного Минздраву страны.

Кроме этого, канцлер Олаф Шольц и главы федерального и земельных правительств решили усилить правила посещения ресторанов, кафе и баров из-за стремительного распространения варианта коронавируса «Омикрон», пишет Deutsche Welle.

Никаких ограничений не предусмотрено только для привитых бустерной дозой вакцины против COVID-19. Вакцинированные двумя дозами и переболевшие коронавирусом должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19.

Также вакцинированных бустером освободили от необходимости находиться на карантине после контакта с носителями коронавируса. Исключение распространяется и на тех, кто контактировал с больными, но прошел повторный курс вакцинации или повторно переболел коронавирусом не более трех месяцев назад. Для остальных действует 10-дневный карантин.