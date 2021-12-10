В Германии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для медицинских работников

В Германии обязали медицинских работников вакцинироваться от коронавируса.
Соответствующее решение в пятницу, 10 декабря, приняли немецкие Бундестаг и Бундесрат (представительство федеральных земель), сообщает Spiegel.
Согласно принятому решению, медики и работники домов престарелых должны до 15 марта 2022 года предоставить документы о вакцинации или о выздоровлении от коронавируса.
К тому же новый закон разрешил проводить вакцинацию работникам аптек, стоматологам и ветеринарам.
Кроме того, документ разрешает федеральным землям закрывать бары и рестораны или запрещать массовые мероприятия либо пребывание зрителей на стадионах во время футбольных матчей.
Ранее правительство Чехии решило ввести обязательную вакцинацию от коронавируса для медицинских и социальных работников, полицейских, пожарных военных, разведчиков, а также для лиц старше 60 лет — до 28 февраля 2022 года.
- В Украине с 8 ноября начали отстранять от работы невакцинированных педагогов и чиновников без сохранения зарплаты и начисления стажа (увольнять их запрещено) — до того момента, пока они не сделают прививку. Для них вакцинация от коронавируса обязательна. Это правило не распространяется на работников, которые имеют противопоказания к вакцинации и предоставили соответствующий документ. С 8 ноября такую справку можно взять у семейного врача (форма №028).
- С 9 декабря список профессий, для которых вакцинация от ковида обязательна, был расширен. Теперь вакцинироваться от коронавируса также обязаны работники учреждений социальной сферы, защиты прав детей и реабилитационных учреждений; государственные служащие; сотрудники стратегических для государства предприятий («Укрпочта», «Укрзалізниця», «Нафтогаз», «Энергоатом», «Мотор Січ», «Суспільне»).
- 15 ноября президент Владимир Зеленский сообщил, что за вакцинацию от коронавируса обеими дозами украинцы получат по тысяче гривен. Их можно будет потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, билеты в кинотеатр, театр, музей, концерт или выставку или билеты на поездки по стране. Также деньги можно будет потратить на приобретение книг.