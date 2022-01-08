Німеччина виключила Україну зі списку країн з високим рівнем зараження коронавірусом

З 9 січня на українців поширюватимуться загальні правила вʼїзду до Німеччини: усі старші за шість років зобовʼязані надати негативний результат тесту на коронавірус, сертифікат про повний курс вакцинації або довідку про нещодавнє одужання.

Про це йдеться на сайті Інституту Роберта Коха, який підпорядкований МОЗ країни.

Водночас канцлер Олаф Шольц і глави федерального і земельних урядів вирішили посилити правила відвідування ресторанів, кафе та барів через стрімке поширення варіанту коронавірусу «Омікрон», пише Deutsche Welle.

Жодні обмеження не стосуватимуться лише щеплених бустерною дозою вакцини проти COVID-19. Вакциновані двома дозами та ті, хто перехворів на коронавірус, мають надати негативний результат тесту на COVID-19.

Також вакцинованих бустером звільнили від необхідності перебувати на карантині після контакту з носіями коронавірусу. Виняток поширюється і на тих, хто контактував із хворими, але пройшов повторний курс вакцинації чи знову перехворів на коронавірус не більше ніж три місяці тому. Для решти діє 10-денний карантин.