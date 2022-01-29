В Україні продовжуються кібератаки — хакери розсилали зі справжніх поштових сервервів судів документи з вірусом

В Україні продовжуються масовані кібератаки, які почалися 13—14 січня. Так, 28 січня з офіційних адрес судової влади була розсилка з начебто судовими запитами. При цьому за посиланнями в листі вірус.

Про це 29 січня повідомив Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Проблему посилює те, що розсилка відбувається зі справжніх поштових серверів судової влади. Таким чином листи проходять спам-фільтри і викликають значно більше довіри.

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки зазначає, що, можливо, скомпрометовані лише окремі адреси судів, хоча не варто виключати, що може бути скомпрометований весь поштовий сервер.