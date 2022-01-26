Хакери атакували офіційний сайт про Україну для іноземців

Також у МЗС зазначили, що станом на 13:00 доступ до сайту відновили, але робота з протидії наслідкам кібернападу триває.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.

У ніч проти 26 січня офіційний сайт України для іноземців Ukraine.ua атакували хакери. Внаслідок кібератаки сайт декілька годин був недоступний для користувачів.

«Фахівці МЗС України вживають усіх необхідних заходів для відновлення повноцінної стабільної роботи сайту. Найближчим часом все ще можливі тимчасові проблеми з доступом до ресурсу», — попередили у міністерстві.

Нагадаємо, портал для іноземних аудиторій про справжню сучасну Україну Ukraine.ua запустили 14 січня 2021 року. Сайт можна читати сімома мовами — англійською, німецькою, французькою, іспанською, китайською, арабською та на івриті.