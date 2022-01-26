Хакери атакували офіційний сайт про Україну для іноземців

У ніч проти 26 січня офіційний сайт України для іноземців Ukraine.ua атакували хакери. Внаслідок кібератаки сайт декілька годин був недоступний для користувачів.
Про це повідомили у пресслужбі Міністерства закордонних справ.
Також у МЗС зазначили, що станом на 13:00 доступ до сайту відновили, але робота з протидії наслідкам кібернападу триває.
«Фахівці МЗС України вживають усіх необхідних заходів для відновлення повноцінної стабільної роботи сайту. Найближчим часом все ще можливі тимчасові проблеми з доступом до ресурсу», — попередили у міністерстві.
Нагадаємо, портал для іноземних аудиторій про справжню сучасну Україну Ukraine.ua запустили 14 січня 2021 року. Сайт можна читати сімома мовами — англійською, німецькою, французькою, іспанською, китайською, арабською та на івриті.
- У ніч із 13 на 14 січня невідомі хакери зламали сайти українських міністерств і державних структур. На них вони залишили повідомлення російською, українською і польською мовами про нібито злив особистих даних у мережу. Не працювали сайти кількох міністерств — освіти і науки, закордонних справ, аграрної політики, а також Державної служби з надзвичайних ситуацій, Нацполіції, «Дії» та інші.
- Від кібератаки також постраждав сайт мера Києва. Він упевнений, що це зробила Росія. Центр стратегічних комунікацій також вважає, що за атакою може стояти Росія. Метою атаки там назвали дестабілізацію внутрішньої ситуації. Причиною вважають нещодавню поразку Росії на переговорах про майбутню співпрацю України з НАТО.
- Державна служба спеціального звʼязку і захисту інформації заявила, що витоку даних не сталося.
- США, НАТО і Євросоюз засудили атаку та заявили, що надають техпідтримку Україні.