Хакеры атаковали официальный сайт об Украине для иностранцев

В ночь на 26 января официальный сайт Украины для иностранцев Ukraine.ua атаковали хакеры. В результате кибератаки сайт несколько часов был недоступен для пользователей.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Также в МИД отметили, что по состоянию на 13:00 доступ к сайту возобновили, но работа устранению последствий кибератаки продолжается.