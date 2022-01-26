Хакеры атаковали официальный сайт об Украине для иностранцев

В ночь на 26 января официальный сайт Украины для иностранцев Ukraine.ua атаковали хакеры. В результате кибератаки сайт несколько часов был недоступен для пользователей.
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.
Также в МИД отметили, что по состоянию на 13:00 доступ к сайту возобновили, но работа устранению последствий кибератаки продолжается.
«Специалисты МИД Украины принимают все необходимые меры для возобновления полноценной стабильной работы сайта. В ближайшее время все еще возможны временные проблемы с доступом к ресурсу», — предупредили в министерстве.
Напомним, портал для иностранных аудиторий о настоящей современной Украине Ukraine.ua был запущен 14 января 2021 года. Сайт можно читать на семи языках — английском, немецком, французском, испанском, китайском, арабском и на иврите.
- В ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры взломали сайты украинских министерств и государственных структур. На них они оставили сообщения на русском, украинском и польском языках о якобы сливе личных данных в сеть. Не работали сайты нескольких министерств — образования и науки, иностранных дел, аграрной политики, а также Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, Нацполиции, «Дії» и другие.
- От кибератаки также пострадал сайт мэра Киева. Он уверен, что это сделала Россия. Центр стратегических коммуникаций также считает, что за атакой может стоять Россия. Целью атаки там назвали дестабилизацию внутренней ситуации. Причиной считается недавнее поражение России на переговорах о предстоящем сотрудничестве Украины с НАТО.
- Государственная служба специальной связи и защиты информации заявила, что утечки данных не произошло.
- США, НАТО и Евросоюз осудили атаку и заявили, что оказывают техподдержку Украине.