В Украине продолжаются кибератаки — хакеры рассылали с настоящих почтовых серверов судов документы с вирусом

В Украине продолжаются массированные кибератаки, которые начались 13—14 января. Так, 28 января с официальных адресов судебной власти была рассылка с якобы судебными запросами. При этом по ссылкам в письме вирус.

Об этом сообщил 29 января Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

Проблему усугубляет то, что рассылка происходит с настоящих почтовых серверов судебной власти. Таким образом, письма проходят спам-фильтры и вызывают гораздо больше доверия.

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности отмечает, что, возможно, скомпрометированы только отдельные адреса судов, хотя не следует исключать, что может быть скомпрометирован весь почтовый сервер.